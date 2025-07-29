Летний бал прошел в Щелкове

Парк старинной усадьбы Фряново ожил под звуки вальса и полонеза, приняв традиционный летний бал, воссоздающий атмосферу светских раутов прошлых столетий. Организаторы бала с особым вниманием отнеслись к созданию аутентичной атмосферы, предъявив требования к дресс-коду.

Мужчины были приглашены облачиться в рубашки и брюки, классические костюмы, военную форму или фраки, дополнив свой образ белыми перчатками. Женщины выбрали вечерние наряды длиной до пола и также дополнили образы перчатками, что являлось неотъемлемой частью бального этикета. Темой бала в этом году стали цветы. Цветочные мотивы прослеживались во всем: от украшения бального зала до оформления костюмов и причесок.

Перед началом бала гости смогли насладиться экскурсией «Цветы в истории старинной усадьбы», которая позволила им окунуться в мир прошлых эпох и узнать о роли цветов в жизни дворянского общества.

Бал порадовал гостей разнообразной и насыщенной программой. Помимо традиционных танцев, таких как вальс, полонез и мазурка, участники смогли окунуться в атмосферу старинных развлечений, приняв участие в традиционных играх, таких как крокет и серсо.