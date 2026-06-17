Летние занятия начались в воскресных школах Богородского округа

Лето в детских лагерях Богородского выдалось насыщенным на события: от многокилометровых лесных маршрутов до поездок и творческих мастер-классов. Семьи и воспитанники воскресных школ с пользой проводят каникулы, совмещая активный отдых, изучение истории и веру.

Одним из самых ярких мероприятий стал двухдневный поход дружинников из объединения «Стромынская дружина». Мероприятие, приуроченное ко Дню России, прошло по живописному маршруту Черново — Филипповское — Ратьково. Ребята преодолели дистанцию в 22 километра. На пути их ждали серьезные испытания: под руководством инструктора была организована переправа через реку. Юные туристы отработали обязанности как на маршруте, так и на биваке. Особую ценность походу придала краеведческая часть: для дружинников была проведена экскурсия с рассказом об истории села Филипповское и реке Шерне.

Не забыта и спортивная составляющая. В благочинии стартовала вторая смена православного семейного отдыха «Дружина.Спорт».

Активно развивается и творческая жизнь. В Досуговом центре воскресной школы при Покровском храме села Воскресенское начались летние занятия. Дети с большим удовольствием занимаются творчеством, осваивают театральное искусство, уделяют время спорту и выполняют трудовые послушания, помогая в благоустройстве храма.

В селе Бисерово при Богоявленском храме также кипит работа. Перед открытием семейного приходского летнего лагеря дети вместе с родителями потрудились в приходском саду. С 15 июня начал работу и сам семейный лагерь. Впереди ребят ждут увлекательные экскурсии, творческие мастер-классы и масса незабываемых впечатлений.