Летние веранды в Подмосковье откроют 1 апреля

С 15 марта собственники мест общественного питания могут начать монтаж летних веранд, а с начала апреля при благоприятных погодных условиях — размещать первых посетителей. Об этом пишет Минсельхозпрод МО.

«Веранды становятся визитной карточкой заведений общепита в теплое время года», — отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Подмосковье для размещения сезонного кафе предпринимателям потребуется подать заявление, после чего заключить договор. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, прием заявлений продолжается.

Преимущество услуги — возможность оформить документ в день подачи заявки, если место включено в перечень. Максимальный срок исполнения в этом случае составит до двух рабочих дней. Договор подписывается дистанционно с помощью электронной цифровой подписи.

Также в ведомстве напоминают, что с 1 сентября вступает в силу законопроект, согласно которому продажа алкоголя в сезонных залах в Подмосковье будет возможна только при наличии разрешающего документа. Для его получения веранда должна соблюдать ряд условий.