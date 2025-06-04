Сегодня 11:59 Летние творческие площадки для детей открыли в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

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Летние детские творческие площадки позволяют подрастающему поколению развивать социальные навыки, улучшать физическое и эмоциональное состояние, а также находить новых друзей. Занятия включают интерактивные игры, вокал, театральное творчество, хореографию и активный отдых на свежем воздухе.

Вот уже четыре года в доме культуры «Заря» в деревне Чепелево действует летняя творческая площадка, на которой в течение двух смен дети отдыхают от детского сада или школы. «Особое внимание уделяется организации досуга и созданию комфортной, безопасной атмосферы для детей разных возрастов», — отметила заместитель главы Чехова Надежда Чернятина.

Родители привозят детей на время летних каникул. Здесь отдыхают не только ребята из округа Чехов, но и из Москвы.

Заведующая домом культуры «Заря» Наталья Лебугаева подчеркнула, что разнообразие выбранных направлений помогает детям весело и с пользой провести лето. Высокий уровень организации и дружелюбная атмосфера способствуют раскрытию талантов детей и усвоению ими новых навыков. В каждой смене проходят увлекательные мероприятия, включая традиционную раздачу мороженого, что делает отдых еще более приятным и запоминающимся.