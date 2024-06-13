Летние трудовые бригады начали работать в Лобне

В школах городского округа Лобня организованы рабочие группы, в которых участвуют 345 школьников. Молодые люди и девушки занимаются благоустройством территорий своих учебных заведений.

Они сажают цветы, создают клумбы, поливают, стригут кустарники, высаживают растения в теплицу и выполняют другие работы. Участники проекта имеют возможность не только помочь в улучшении обстановки в школах, но и заработать свои первые деньги.

Педагоги объясняют, что участие в рабочих группах — это сочетание общественно полезной деятельности с активным отдыхом, культурными и спортивными мероприятиями. Трудоустройство несовершеннолетних на временную работу способствует их вовлечению в общественно значимую трудовую деятельность, развитию трудовых навыков, помощи в профессиональном самоопределении и формировании здорового образа жизни.

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