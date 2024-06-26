Летние сборы в Дубне объединили более тысячи воспитанников спортшколы

Фото: Телеканал «360»

Массовые летние спортивные сборы начались в Дубне. Участие в них принимают более тысячи воспитанников местной спортшколы.

Активное участие в сборах принимают футболисты. Ребята рассчитывают на золото в областном первенстве.

«В данный момент мы участвуем в первенстве Московской области. Команда игроков 2012 года рождения, основной акцент в данном возрасте — на технику. Ребята способные, команда на первом месте, в лидерах», — рассказал тренер отделения футбола спортивной школы «Дубна» Олег Фоменко.

Тренер и сам воспитанник спортшколы «Дубна». Для юных футболистов он — пример для подражания. В июле спортсмены сделают перерыв, а в августе снова продолжат тренироваться и участвовать в матчах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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