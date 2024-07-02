Летние мастер-классы провели в клубе «Активное долголетие» в Лобне

Клуб «Активное долголетие», расположенный в городском округе Лобня, представил летнее расписание, полное интересных и разнообразных активностей для людей старшего поколения. Цель программы — обогатить досуг пожилых людей и способствовать их саморазвитию.

Одними из самых популярных мероприятий стали мастер-классы, которые проходили на прошлой неделе. Посетители клуба имели возможность научиться ретушировать фотографии в программе Adobe Photoshop и создавать декоративные розы из фетра своими руками. Эти занятия вызвали большой интерес и положительные отзывы среди участников.

Не менее важной частью программы являются регулярные спортивные занятия, многие из которых проводятся на свежем воздухе, что особенно актуально в летний период. Это не только способствует физическому здоровью участников, но и дает возможность насладиться красотой природы.

Напомним, что клуб «Активное долголетие» открыт для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, проживающих в Московской области. Для вступления в необходимо иметь постоянную регистрацию в регионе и предъявить социальную карту по адресу улица Молодежная, 4. Это прекрасная возможность для пожилых людей быть активными, находить новые увлечения и общаться с единомышленниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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