Летние лагеря в Лобне примут 960 детей | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:42 Летние лагеря в Лобне примут 960 детей Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня девять лагерей с дневным пребыванием примут 960 ребят. Лагеря будут организованы на базе восьми школ Лобни.

Базироваться они будут в восьми школах — № 1, 2, 4 (два лагеря), 6, 8, 9, 10 и специальной коррекционной общеобразовательной школе.

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Документы для получения санитарно-эпидемиологического заключения на открытие всеми лагерями уже сданы.

Смена начнется 10 июня и закончится 9 июля.

На базе всех школ города будут также созданы трудовые бригады. 345 ребят смогут потрудиться на благо образовательных учреждений и заработать свои первые деньги.

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