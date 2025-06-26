Летние лагеря в Истре приняли около 2300 детей с начала сезона

Сезонные смены в учреждениях дневного пребывания стартовали на базе школ Истры. В районе продолжается летняя кампания.

Лагеря дневного пребывания работают на базе 25 школ с 9 июня по 9 июля. Для ребят организована насыщенная программа с играми, мастер-классами и экскурсиями.

В 17 школах округа сформированы трудовые бригады, куда этим летом записались около 600 подростков. Школьники трудятся вожатыми в лагерях, помогают с благоустройством территорий и участвуют в мелком ремонте помещений.

Особое внимание уделяется детям льготных категорий. Как и в прошлом году, для детей участников и ветеранов СВО предусмотрены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Кроме того, 37 подростков из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправятся военно-патриотический «Лагерь настоящих героев» на базе парка «Патриот».