Летние лагеря приняли более 1200 школьников из Можайского округа

С начала июня в Можайском муниципальном округе открылись 22 лагеря дневного пребывания на базе восьми школ. Их посещают 1288 детей, еще 720 ребят смогут отдохнуть в пансионате «Янтарь» в течение трех летних смен.

В Можайском муниципальном округе началась летняя оздоровительная кампания. Для школьников открыли 22 лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Они работают в восьми школах округа и принимают 1288 детей. Кроме того, в пансионате «Янтарь» в течение лета отдохнут 720 ребят.

Одной из площадок летнего отдыха стала школа «Гармония». В этом году лагерь посещают 124 ребенка, которые распределены по четырем отрядам. Особенностью смены стала работа подготовленного вожатского коллектива. На протяжении учебного года старшеклассники изучали основы работы с детьми, учились проводить игры и творческие занятия, а также осваивали навыки общения и организации досуга.

Лагерь действует по программе «Содружество орлят». Она продолжает направления воспитательной работы, с которыми ученики знакомились в течение учебного года. Для детей подготовлены творческие, спортивные и познавательные занятия, а также выездные программы.

«Лагерь работает с 8:30 до 14:30. Для детей организованы завтрак, обед и полдник. Каждый день проходят мастер-классы, викторины, конкурсы и экскурсии. Недавно ребята посетили спортивный комплекс, где участвовали в выполнении нормативов ГТО и получили грамоты», — рассказала педагог-воспитатель Елена.

С воспитанниками работают не только старшеклассники-вожатые, но и опытные педагоги. Они помогают организовывать занятия, следят за дисциплиной и обеспечивают безопасность детей. Такая система позволяет старшим школьникам получать практический опыт, а младшим — проводить лето интересно и с пользой.

Большое внимание в лагерях уделяют вопросам безопасности и профориентации. Сотрудники МЧС проводят для детей тематические встречи и занятия, знакомят школьников с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. Также ребята посещают пожарные части, где могут увидеть специальную технику и оборудование.

Дополнительные возможности для активного отдыха созданы и в других населенных пунктах округа. Так, в Уваровке школьники регулярно посещают бассейн. Такие занятия помогают укреплять здоровье и разнообразить летний досуг.

Летней оздоровительной кампанией охвачены практически все школы округа, располагающие необходимыми условиями для приема детей. В каждом лагере проведены инструктажи, назначены ответственные за пожарную безопасность и организованы регулярные тренировки по эвакуации. Главным приоритетом остается сохранение жизни и здоровья школьников.