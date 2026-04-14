Летние кафе в Подмосковье начнут работу во второй половине апреля

В Подмосковье действует обновленная система размещения летних кафе. Она направлена на снижение административной нагрузки на предпринимателей. В региональном Минсельхозе рассказали, что веранды рзаработают уже во второй половине апреля.

Предпринимателям больше не нужно ежегодно подавать заявки для установки веранд на землях муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Вместо этого формируется постоянная схема размещения объектов. Подать заявку на включение в нее можно на портале «МОй АПК».

Глава ведомства Сергей Двойных рассказал, что в рамках новой модели договоры с предпринимателями будут заключаться на пять лет. При этом размещение летнего кафе будет бесплатным.

«Для кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах зданий с отдельным входом и витринным фасадом, при возможности использования прилегающей территории летние площадки будут включаться в схемы размещения нестационарных торговых объектов на постоянной основе», — сказал министр.

В округах уже прошли обследования предприятий общепита для формирования списка мест размещения летних кафе.

В прошлом году в регионе установили более 1,1 тысячи веранд. Из них 877 находились на частных земельных участках и работали по требованиям законодательства. Еще 280 объектов разместили на территориях муниципальной и неразграниченной государственной собственности.