Летние детские лагеря открыли в Павлово-Посадском округе

На базе школ и спортивных учреждений Павлово-Посадского городского округа с началом летних каникул заработали детские лагеря. Для ребят подготовили разнообразную программу: занятия по танцам, спортивные тренировки, творческие мастер-классы, уроки изобразительного искусства.

Воспитанников также ждут интеллектуальные викторины и игры. А спортивные учреждения организуют для ребят занятия по футболу, плаванию, теннису. Помимо этого, дети поучаствуют в спортивных состязаниях и эстафетах. Администрация Павловского Посада и педагоги сделали все возможное, чтобы каникулы для ребят стали незабываемыми, а отдых был не только увлекательным, но и полезным.

Отметим, что такие лагеря открывают в образовательных и спортивных учреждениях Павлово-Посадского округа каждый год. Организация качественного детского отдыха в муниципалитете остается одним из главных направлений работы. Летние лагеря помогают детям развиваться и укреплять здоровье, общаться и заводить новых друзей.