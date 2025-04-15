Летчик-космонавт Николай Чуб посетил школу № 18 в Красногорске

Летчик-космонавт Николай Чуб посетил школу № 18 в сопровождении муниципального депутата Артура Бадретдинова и представителей мотоклуба «Ночные волки». Герой России осмотрел школьный музей, принял участие в открытии выставки и ответил на многочисленные вопросы учащихся.

«Это то достижение, которое объединило всю нашу страну, сделало еще крепче наш народ, показало те горизонты, которые раньше были недоступны. Мы продолжаем эту славную традицию, мы двигаемся по этой дороге, мы летаем в космос», — сказал Герой России.

Ученики школы № 18 регулярно встречаются с представителями героических профессий, которые осваивают космическое пространство. Николай Чуб с удовольствием пообщался с ребятами и оставил запись в гостевой книге.

Экскурсия впечатлила и муниципального депутата Артура Бадретдинова. Он напомнил, что именно на полигоне в поселке Нахабино состоялся первый полет жидкостной ракеты — событие положило начало освоению космоса. Народный избранник также добавил, что современные школьники могут продолжить свершения предков.

«Это наша богатая история, которой нужно гордиться, ее нужно продолжать. Поэтому желаю вам не останавливаться на достигнутом, стремиться идти дальше, вверх, и тоже посвятить свою жизнь космосу», — напутствовал юных красногорцев Артур Бадретдинов.