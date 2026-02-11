Летающая лыжница из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка России

Спортсменка Ксения Каблукова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта Московской области, завоевала бронзовую медаль в дисциплине «трамплин К-90» среди женщин на VIII этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержала представительница Краснодарского края, а второе место заняла спортсменка из Магаданской области.

Соревнования проходили в сложных погодных условиях — старт несколько раз переносили из-за сильного мороза, температура воздуха опускалась почти до -30°C.

VIII, XI и X этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проводятся с 14 по 19 января 2026 года в городе Нижний Тагил (Свердловская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

