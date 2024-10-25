Лестницы к 7 жилым домам капитально отремонтировали в Яхроме

Около нескольких жилых домов Яхромы заменили лестницы. Это позволило повысить безопасность и уровень комфорта для жителей.

Работы проведи в рамках муниципального контракта. Лестницы обновили около дома 1/2 по Советской улице, дома № 30а по улице Ленина, дома № 21 по Большевистской улице, домов № 31 и 32 по улице Кирьянова, а также лестницу, ведущую к суду и на подъем к Рабочей улице от улицы Фабричной.

Оценила проведенные работы заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова. Она осмотрела одну из лестниц и спросила мнение у жителей.

«Мы рады, что наши усилия по благоустройству округа приносят результаты. Лестница на улице Большевистская была в неудовлетворительном состоянии, и теперь, благодаря ремонту, она стала более безопасной и удобной для всех жителей. Мы продолжим работать над улучшением инфраструктуры Яхромы и в следующем году», — сказала Оксана Котова.

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