Лестницу в Троицком сквере в Можайске отремонтируют в 2027 году

В Можайске продолжается масштабное обновление территории Троицкого сквера. Одним из ключевых этапов работ стала замена лестницы, расположенной со стороны Московской улицы и ведущей к культурно-досуговому центру.

Привести объект в порядок попросили местные жители.

На площадке уже начался демонтаж старой конструкции. Специалисты разбирают лестничный марш вместе с подпорной стеной, после чего приступят к строительству нового спуска, который будет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта. Работы по капитальному обновлению лестницы стали частью комплексного благоустройства общественного пространства.

Преображение территории площадью около 0,6 гектара проводят в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», реализуемой по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

По завершении работ Троицкий сквер получит совершенно новый облик. Там обустроят площадку со сценой, проложат удобные прогулочные дорожки, создадут зоны отдыха с качелями, модернизируют систему освещения и установят пешеходный фонтан, который станет одной из главных точек притяжения для жителей и гостей города.

Полностью завершить благоустройство территории, включая строительство новой лестницы, планируют в следующем году.