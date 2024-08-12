Лесопожарную технику Подмосковья оснастят системами «ЭРА-ГЛОНАСС»

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, к 1 января 2025 года все транспортные средства, используемые организациями, подведомственными Комитету, будут оснащены модулями системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это нововведение позволит более эффективно координировать действия пожарных во время тушения возгораний, что в свою очередь повысит скорость их ликвидации.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» будет передавать информацию о перемещении и стоянке транспорта в «ФГИС ЛК». В случае возникновения проблем со связью, данные о транспортных средствах, такие как номер и скорость движения, а также вид топлива, будут автоматически отправлены в систему. Кроме того, позднее можно будет фиксировать, происходило ли вскрытие корпуса аппаратуры спутниковой навигации.

Эти изменения также затронут лесопользователей, которые применяют технику для освоения лесных массивов. За отсутствие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в лесохозяйственной и лесопожарной деятельности предусмотрены административные меры и штрафы.

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