Лесопожарную станцию открыли в Наро-Фоминске после капитального ремонта. Ее сотрудников отметили благодарственными письмами и почетными грамотами.

Станция стала одной из пяти, где уже провели ремонт по программе Комлесхоза Подмосковья. Она обслуживает Одинцово, Рузу, Подольск и Чехов. Там трудится 21 человек, на их вооружении — 13 спецмашин.

Благодаря обновлению специалисты смогут быстрее реагировать на возникновение пожаров и оперативно проводить нужную работу. В честь открытия пожарным подарили две бензопилы и установку высокого давления.