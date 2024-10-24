Лесопожарную станцию открыли после капитального ремонта в Чехове

Капитальный ремонт завершился на лесопожарной станции «Чехов» в Подмосковье. Здесь полностью обновили здание и обеспечили комфортные условия для работы и отдыха специалистов.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье проводится плановое обновление всех 28 лесопожарных станций. Строятся новые модульные здания из быстровозводимых конструкций, капитально ремонтируются уже существующие. Основная задача — обеспечить комфортные условия работы и отдыха лесным пожарным.

«Техника, которую мы используем, постоянно нуждается в обновлении. Только в этом году в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“ закупили 43 машины, оснащенные всем необходимым оборудованием», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Обновленная ЛПС-1 «Чехов» получила три новые пожарные машины. Станция обеспечит быстрое реагирование на возгорания в густонаселенных округах Подольск и Чехов.

На церемонии открытия лучшим лесным огнеборцам вручили награды.