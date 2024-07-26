Лесопожарная станция открылась в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Первая лесопожарная станция открылась в Балашихе. Подразделение рассчитано на пять единиц техники и 10 сотрудников. Она будет работать в микрорайоне Железнодорожный.

Торжественно открыли пожарную станцию председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов и глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров. Депо построили в здании на улице Лесопарковой в доме № 8. Строение не использовалось около 15 лет. На реконструкцию выделили 19 миллионов рублей. Ремонт завершили в июне этого года.

«Открытие лесопожарной станции — значимое событие для Балашихи. Не так давно в микрорайоне Саввино было открыто новое пожарное депо, заложена фундаментная плита для еще одного депо в микрорайоне Авиаторов. Благодарю губернатора Андрея Воробьева и правительство Московской области за системное развитие и ввод в строй важных объектов обеспечения безопасности. А новая техника станет для пожарных надежным помощником в борьбе с лесными пожарами», — рассказал Сергей Юров.

Переоборудование стартовало в начале 2024 года. Подрядчик провел внешнюю и внутреннюю отделку, заменил кровлю, поставил въездные ворота, поменял остекление и инженерные коммуникации. На данный момент в депо завозят мебель и оргтехнику.

Комитет лесного хозяйства передал Центрлесхозу ключи от четырех новых автоцистерн повышенной проходимости на базе МАЗа. Скоро поступят еще 10 единиц такой техники на нужды подмосковных пожарных.

Напомним, лес в Балашихе растянулся на семь гектаров. Первостепенная задача городского округа — предупреждение пожаров. В Московской области работают 28 профильных депо. Автопарк лесхоза пополняется благодаря поддержке правительства региона.

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