Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 6 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 7 по 9 ноября на всей территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности. В эти дни температура поднимется до пяти градусов днем и опустится до двух ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь.
Жителям напомнили, что сообщить о возгорании можно по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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