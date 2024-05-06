Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 09:54 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье vsegda-pomnim.com

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Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 5 мая. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится на большей части территории области с 6 по 8 мая. При этом 6 мая второй класс ожидают в Звенигородском лесничестве и третий — в Бородинском и Наро-Фоминском.

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Сегодня и в ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до одного ночью. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.

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