Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

06 мая 2024, 09:54
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 5 мая. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится на большей части территории области с 6 по 8 мая. При этом 6 мая второй класс ожидают в Звенигородском лесничестве и третий — в Бородинском и Наро-Фоминском.
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Сегодня и в ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до одного ночью. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.
Новости Подмосквья можно обсудить в «Суперчате 360».
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