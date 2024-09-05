Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 сентября

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 4 сентября. Они произошли в Шатуре и Орехово-Зуеве. Огонь ликвидировали 53 человека и спецтехника. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности установится с 5 по 7 сентября на всей территории Московской области.

В эти дни температура в регионе поднимется до 23 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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