Сегодня 09:41 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 сентября Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Два лесных пожара потушили в Подмосковье 4 сентября. Они произошли в Шатуре и Орехово-Зуеве. Огонь ликвидировали 53 человека и спецтехника. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности установится с 5 по 7 сентября на всей территории Московской области.
В эти дни температура в регионе поднимется до 23 градусов днем и опустится до 11 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.
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