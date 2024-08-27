Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 августа
Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 26 августа. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 27 по 29 августа на большей части территории региона спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом в Луховицком лесничестве ожидают четвертый.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 17 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
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