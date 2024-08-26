Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 25 августа. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 26 августа на большей части региона установится третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Подольском и Талдомском лесничествах будет второй, а в Луховицком — четвертый.

Во вторник, 27 августа, в Подмосковье также спрогнозировали третий класс пожарной опасности, однако в Волоколамском лесничестве ожидают второй, а в Луховицком — четвертый.

В среду, 28 августа, в регионе сохранится третий класс, за исключением Луховицкого лесничества, где ожидают четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 28 градусов днем и опустится до 17 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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