Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 октября

Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 24 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 25 по 27 октября на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до четырех ночью.