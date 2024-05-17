Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 10:18 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

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Три пожара потушили в Балашихе 16 мая. Огонь распространился на площади 4,26 гектара. Его тушил 51 человек и 26 машин. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 17 по 19 мая на большей части территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом второй установится 17 мая в Волоколамском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», 18 мая в Орехово-Зуевском и Луховицком и 19 мая в Егорьевском, Луховицком и Шатурском.

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В ближайшие дни в Подмосковье температура понимется до 19 градусов днем и опустится до восьми ночью. ОЖидается малооблачная погода без осадков.

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