Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 августа

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 1 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 2 августа на большей части территории Подмосковья спрогнозировали первый класс пожарной безопасности. При этом в Клинском и Ступинском лесничествах ожидают второй. Он также установится 3 и 4 августа по всему Подмосковью, за исключением Наро-Фоминска, — там 3-го числа риски снизятся до первого класса.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 22 градусов днем и опустится до 13 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди.

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