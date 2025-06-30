Лесополосу в районе Триумфальной улицы в Домодедове очистили на субботнике

Активисты партии «Единая Россия» провели в Домодедове субботник в рамках экологической акции «Чистый лес». Участники привели в порядок популярный для пикников лесной массив на Триумфальной улице.

К субботнику присоединились депутаты Совета депутатов городского округа Домодедово, члены депутатского объединения партии «Единая Россия» Ализаман Рагимов, Наталья Борисова и Станислав Вихор, сотрудники Подольского филиала «Мособллеса» и волонтеры. Они собрали бытовой мусор, а также очистили территорию от валежника и сухостоя.

По словам Ализамана Рагимова, субботник — это не просто уборка местности, это важный шаг на пути к формированию экологической культуры.

«Только совместными усилиями мы можем сохранить наши леса чистыми и здоровыми», — подчеркнул народный избранник.

Отметим, что акция «Чистый лес» проходит в рамках регионального партийного проекта «Единой России» и продолжает федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Мероприятие проводят для воспитания у жителей бережного отношения к окружающей среде.