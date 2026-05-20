Лесопарковые зоны Балашихи приведут в порядок по народной программе

В Балашихе подвели итоги благоустройства общественных территорий и развития зеленых зон. За последние пять лет в округе привели в порядок почти 200 гектаров таких пространств.

В городе обсудили результаты реализации Народной программы и развитие системы городских парков. Особое внимание уделили созданию комфортной среды для отдыха жителей и сохранению природных территорий. Отдельно рассмотрели проекты по благоустройству долины реки Пехорка и крупных лесопарковых зон.

По данным местного отделения партии «Единая Россия», в Московской области за пять лет обновили 28 лесопарков. В Балашихе благоустроили четыре крупных лесных массива, включая Ольгинский и Вишняковский лесопарки. Среди реализованных объектов также отмечают парк «Пехорка-лес» и первую очередь Вишняковского лесопарка.

Секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил рост запросов жителей на развитие природных зон отдыха.

«Один из главных наказов наших жителей — благоустроенные места отдыха. Особенно за последние годы им полюбился формат парков в лесу с безопасными и освещенными маршрутами для семейных прогулок. В Московской области за 5 лет благоустроено 28 лесопарков. В Балашихе обновили четыре крупных лесопарка, включая Ольгинский и Вишняковский», — сказал он.

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров сообщил о развитии Вишняковского лесопарка и связанных с ним территорий. По его словам, проект охватывает большую площадь и включает новые общественные пространства.

«Вишняковский лесопарк — самый масштабный проект сегодня, его площадь составляет 115 гектаров. Первую очередь мы завершили летом прошлого года. Обустроили территорию у пруда, сделали удобную въездную зону, открыли кафе и детские площадки. Пространство связали с усадьбой Горенки, где продолжается реконструкция. Мы открыли веревочный парк, развиваем Акатовскую лыжню, строим теплые раздевалки и пункт проката», — отметил он.

Парк «Пехорка» остается одним из самых посещаемых в регионе. По статистике, за прошлый год его посетили более трех миллионов человек. Власти отмечают, что развитие зеленых зон продолжается с учетом экологических требований и интересов жителей.

Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин подчеркнул важность баланса между благоустройством и сохранением природы.

«Важно сохранять баланс между комфортом жителей и природной средой. Благоустройство не должно приводить к бесконтрольной вырубке. В этом помогают экологические акции „Сад памяти“ и „День в лесу. Сохраним лес вместе“. За все время в них приняли участие около 3 миллионов человек, высажено более 19 миллионов деревьев и кустарников», — сказал он.

Работы по развитию парков и лесных территорий в Московской области продолжаются. Власти отмечают, что создание удобных общественных пространств остается одним из ключевых направлений региональной политики.