Лесопарковую зону «Орешник» начнут готовить к зимнему сезону в Богородском округе

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова провела важную встречу с инициативной группой лыжников из лесопарковой зоны Орешник. Вместе с руководителями профильных управлений администрации детально обсудили планы на предстоящий зимний сезон.

На 20 сентября запланирован масштабный субботник по подготовке лыжной трассы к сезону. Также удалось достичь договоренности о том, что такие субботники будут проводиться регулярно, минимум дважды в год.

Такой системный подход позволит поддерживать трассу в отличном состоянии и даст возможность каждому жителю внести свой вклад в развитие спортивной инфраструктуры округа.

Депутат также отметила растущую вовлеченность жителей в благоустройство территорий, что не может не радовать.

Орешник — любимое место отдыха спортсменов и всех, кто предпочитает активный досуг. Только совместными усилиями возможно создать комфортные условия для занятий спортом и отдыха.