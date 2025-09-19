Лесопарковую зону «Новая Трехгорка» в Одинцове благоустроят к октябрю 2025 года

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями оценил ход благоустройства лесопарковой зоны «Новая Трехгорка» в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Готовность объекта составила 65%.

Сейчас завершается устройство дорожной и тропиночной сетей. Строители собирают павильоны и возводят габионные конструкции. Также на площадке работают 23 единицы техники и 65 рабочих.

Подрядчик планирует до конца октября завершить все работы, включая сборку павильонов, и восстановить покрытие пешеходной дорожки от улицы Кутузовская к деловому центру «Орбион» и станции Сколково, пострадавшей от техники.

Стоит отметить, что в парке появятся детские и спортивные площадки, многофункциональный павильон для мастер-классов, кафе с перголой, четыре туалетных модуля, пункт проката спортивного инвентаря, зона тихого отдыха и 24 зоны барбекю с навесами, рукомойниками, видеонаблюдением и песочными контейнерами.

На протяжении дорожно-тропиночной сети установят новое освещение и камеры видеонаблюдения. Зимой здесь планируют обустроить лыжную трассу длиной более 1,3 километра.