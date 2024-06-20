Лесопарки Зарайска войдут в новую природоохранную зону Подмосковья

«Зеленый пояс» планируют создать на территории трех округов Подмосковья. В новую природоохранную зону войдут лесопарки Зарайска.
Второй этап общественных слушаний по созданию лесопаркового «зеленого пояса» прошел в Зарайске. Согласно инициативе, в Подмосковье планируют создать зону с ограниченным режимом природопользования. Там будет запрещено использовать токсичные химические препараты, вести сельское хозяйство, возводить объекты капитального строительства. Это поможет сохранить природные объекты и улучшить экологическую обстановку области.
Как подчеркнул глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, необходимо учесть интересы жителей, предпринимателей и местных сельхозпроизводителей. В обсуждении проекта приняли участие депутаты Московской областной думы и представители городских округов, которые войдут в «зеленый пояс», — Зарайска, Луховиц и Серебряных Прудов.