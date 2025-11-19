Сегодня 11:00 Лесопарки Раменского благоустроят к 100-летию города 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Реализация масштабной программы благоустройства лесопарков «Зверинец» и «Восьмидорожье» стартовала в Раменском. Там появится гармоничное пространство, где можно спокойно отдохнуть на природе или заняться активными видами спорта.

Глава округа Эдуард Малышев рассказал, что часть территории — так называемый «Зверинец» — отведут под спортивную зону. «Восьмидорожье» превратится в зону для отдыха и прогулок. По просьбам жителей будет обустроено специальное пространство для выгула собак.

На парковой территории площадью 50 гектаров также планируют создать многофункциональный павильон с санузлами, раздевалками для спортсменов и техническим блоком. Появятся зона воркаута, где можно будет заниматься в любое время года, детские площадки и, конечно, лаундж-зоны для спокойного тихого отдыха. При благоустройстве обещают бережно отнестись к зеленым насаждениям.

Задумку хотят реализовать в год столетия города. То есть уже к концу 2026 года в Раменском появится еще одна современная, комфортная и безопасная точка притяжения.