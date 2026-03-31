Лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском благоустроят осенью

В Раменском дали старт масштабному преображению лесопарка «Восьмидорожье». Работы на этой обширной территории планируют завершить уже в сентябре.

Речь идет об участке площадью 50 гектаров, который в ближайшие месяцы предстоит превратить в зону отдыха. Центральным элементом благоустройства станет разветвленная сеть пешеходных и велосипедных маршрутов общей протяженностью 9,3 километра.

Дорожки будут самыми разными: здесь появится и профессиональная велолыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием длиной 1,2 километра, и удобные тротуары, и гравийные, а также укрепленные грунтовые маршруты для тех, кто предпочитает более естественное покрытие.

Для любителей активного отдыха оборудуют сразу четыре площадки суммарной площадью почти три тысячи квадратных метров, в том числе корты для волейбола и баскетбола, современную воркаут-зону, а также место для игры в настольный теннис.

Отдельное пространство предусмотрят для футболистов — поле с искусственным газоном и небольшими трибунами.

Также в лесопарке появятся три детские игровые зоны общей площадью более 1200 квадратных метров с безопасным мягким покрытием.

Для владельцев животных отведут специальную огороженную территорию с прогулочными дорожками, а для комфортного отдыха взрослых людей в парке установят зоны с гамаками и оборудуют уютные места для пикников.

На территории установят контейнерные площадки для сбора мусора, современные павильоны с туалетами и комнатами матери и ребенка, а также пункты охраны, которые обеспечат безопасность гостей.