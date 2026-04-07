Лесопарк «Восьмидорожье» благоустроят в Раменском округе

В Раменском округе подрядная организация приступила к подготовительным работам по благоустройству лесопарка «Восьмидорожье». После завершения проекта жителей и гостей округа ждет экологичное, просторное и комфортное пространство для отдыха.

Общая площадь территории — около 24 гектаров и работы предстоит много. Но уже стартовали активные работы по очистке пешеходной зоны.

«Уже размещены строительные городки, завезен песок, делается подготовка основания под дорожки, которые будут гравийными.», — отметила директор Раменского городского парка Анна Юсупова.

Лесопарк «Восьмидорожье» планируют преобразить в семейную зону для отдыха и прогулок. Там будут обустроены детские площадки, небольшая территория для проведения мероприятий, пикниковая зона, площадка для выгула и дрессировки собак. За флору и фауну жители округа могут не беспокоиться. Все будет сделано чисто и с заботой о природе.

«Мы не собираемся вырубать лес. Все будет на уже существующих пустых территориях, например, на каких-то пятачках. При топосъемке были выявлены больные и аварийные деревья, которые мы уберем. Это будет минимальное и единственное вмешательство в природу», — добавила директор Раменского городского парка Анна Юсупова.

Благоустройство затронет и другие территории — лесопарк «Зверинец», где планируется большой спортивный участок с раздевалками и инвентарем, и левый берег Борисоглебского озера с набережными.