Лесопарк «Волкуша» в Лыткарине благоустроят летом

Лесопарк «Волкуша» благоустроят в Лыткарине в ближайшие две недели. Там обновят пляжную зону, установят камеры, туалеты и многое другое.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, готовность работ уже превысила 70%. Общая площадь благоустройства составила более 98 гектаров. Для жителей создали место для всесезонного отдыха. Там проложили девять километров пешеходных дорожек и приступили к созданию двухкилометровой лыжероллерной трассы.

«Местные жители просили обновить существующую инфраструктуру, но при этом не превращать территорию в шумное развлекательное место, поэтому концепцией было предусмотрено устройство всесезонного пространства для отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы населения», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.