Лесопарк «Волкуша» в Лыткарине благоустроят летом

Лесопарк «Волкуша» благоустроят в Лыткарине в ближайшие две недели. Там обновят пляжную зону, установят камеры, туалеты и многое другое.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, готовность работ уже превысила 70%. Общая площадь благоустройства составила более 98 гектаров. Для жителей создали место для всесезонного отдыха. Там проложили девять километров пешеходных дорожек и приступили к созданию двухкилометровой лыжероллерной трассы.
«Местные жители просили обновить существующую инфраструктуру, но при этом не превращать территорию в шумное развлекательное место, поэтому концепцией было предусмотрено устройство всесезонного пространства для отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы населения», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Для гостей создадут парковку, детские и спортивные площадки, место для игры в мини-футбол, а также зоны тихого отдыха, кафе и пункты проката. На территории высадят деревья и кустарники, а также установят скамейки и урны. Пляж оборудуют кабинками для переодевания.
Благоустройство проводят по региональной программе «Парки в лесу».