Лесопарк «Волхонка» благоустроят в Богородском округе

Работы по масштабному преображению зеленой зоны отдыха уже начались и должны завершиться к ноябрю этого года. В 2025 году парк стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства.

В настоящее время работы ведутся на участке площадью более 40 гектаров. В планах — обустройство тропиночной сети с освещением и видеонаблюдением. В качестве покрытия будет использован гранитный отсев, чтобы максимально сохранить экологическую концепцию уникального места.

С учетом пожеланий жителей будет обустроен спортивный кластер — сделают несколько многофункциональных спортивных площадок. Также проложат кинологический маршрут и обустроят площадку для собак. Оборудуют пляж, пирсы на воде, сделают специальную зону для любителей закаливания и моржевания. Для детей построят учебный центр, появятся комнаты матери и ребенка, детские площадки для разных возрастов и туалеты.

На территории дендрария сделают освещение и дорожки. Кроме этого, саму территорию расширят для создания новых зон, где будут представлены редкие виды растений.

На данный момент отсыпано пескогрунтом и песком порядка четырех тысяч квадратных метров. Подрядчик приступает к монтажу деревянных бортов с отсыпкой гравия. Уже проведены все силовые кабели, а монтаж линий освещения выполнен примерно на 60%.

Ведется очистка озера, параллельно идет монтаж здания кафе. На строительной площадке ежедневно задействовано порядка 30 рабочих. На разных участках работают 17 единиц техники.