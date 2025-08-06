Лесопарк в поселке Некрасовский в Дмитрове благоустроят в сентябре 2025 года

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов проверил благоустройство лесопарка в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский. Он отметил, что все работы должны быть завершены в сентябре 2025 года.

Лесопарк благоустраивают в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Работы стартовали в феврале. Специалисты ООО «Унистрой» удалили аварийные деревья, демонтировали старые конструкции и расчистили территорию. С весны началось устройство дорожек и зонирование.

На площади 3,5 гектара сохранят здоровые зеленые насаждения, дополнят их дерном, бузиной и кленом, разобьют цветники с многолетними растениями.

В проекте также предусмотрено обустройство пешеходных дорожек с освещением. Их выполнят из дерева, брусчатки или асфальтобетона. Для активного отдыха установят детскую площадку, спортивную зону с тренажерами, полосой препятствий и памп-треком, а также зоны отдыха с навесами, качелями и площадки для пикников.

Для комфорта здесь появятся крытые контейнерные площадки и туалетный модуль, доступный для маломобильных групп населения, а для безопасности — видеонаблюдение системы «Безопасный регион»

Михаил Шувалов во время визита поручил подрядчику усилить систему дренажа, так как территорию постоянно топит из-за того, что она находится в низине. Строители готовят расчеты для оптимального водоотведения.

Михаил Николаевич подчеркнул, что благоустройство этой зоны отдыха должно быть завершено в срок — до сентября текущего года.

«Этот проект имеет особое значение для создания комфортной среды. Держу ход благоустройства на личном контроле, чтобы обеспечить высокое качество всех выполненных работ. Уверен, что обновленная лесопарковая зона станет любимым местом отдыха для местных жителей всех возрастов», — добавил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.