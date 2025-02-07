Лесопарк в поселке Некрасовский благоустроят в Дмитровском округе

Лесопарк в поселке Некрасовский скоро превратится в пространство для отдыха и прогулок. Эта зона, находящаяся между микрорайонами Строителей и Трудовая, станет объектом масштабного благоустройства в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы.

Площадь лесопарка составляет 3,5 гектара. В процессе работ будут сохранены зеленые насаждения, а также на этой территории высадят новые деревья и кустарники, включая дерен, бузину и клен.

Проект благоустройства включает в себя строительство пешеходных дорожек, которые будут освещены и частично вымощены деревянным покрытием, брусчаткой или асфальтобетоном. Для любителей активного образа жизни будет построена современная детская площадка, спортивный комплекс с тренажерами, а также оборудована полоса препятствий и памп-трек.

Создание уютных зон отдыха также предусмотрено проектом: в парке появятся навесы, садовые качели и специально отведенные площадки для пикников, укомплектованные мангалами. Кроме того, на территории будут установлены скамейки, урны и велопарковки.

Для обеспечения безопасности жителей предусмотрено видеонаблюдение системы «Безопасный регион». Установят дренажные системы, чтобы избежать подтоплений, а также крытые контейнерные площадки для мусора и туалетный модуль, доступный для маломобильных групп населения.