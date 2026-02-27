Лесопарк в Наро-Фоминске благоустроят до конца лета 2027 года

Проект преображения зеленой территории «Елочки» полностью готов и уже представлен жителям. Контракт на выполнение работ заключен.

В обновленном парке появится инфраструктура для разных категорий посетителей. Для детей установят современные игровые комплексы, для любителей спорта — новые площадки. Прогулочные маршруты станут шире: помимо пешеходных дорожек, создадут отдельные трассы для велосипедистов, а также специализированные маршруты для выгула и тренировок собак.

Зимой в парке оборудуют навес для лыжников — он станет точкой старта лыжной трассы. Для удобства гостей появится прокат спортивного инвентаря, обновят входные группы. По всей территории установят лавочки с урнами, проведут современное освещение и систему видеонаблюдения.

Ландшафтные дизайнеры уже утвердили ассортимент растений: парк украсят деревья, кустарники и цветы.