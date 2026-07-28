Лесопарк «Супонево» благоустроят в Одинцове до конца лета

Масштабное обновление лесопарка площадью 35 гектаров продолжается в округе. Там оборудуют лыжную и велосипедную трассы, обустроят сеть пешеходных дорожек и центральную прогулочную аллею.

Как сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, сейчас специалисты занимаются прокладкой инженерных коммуникаций, которые станут основой для дальнейшего развития инфраструктуры общественного пространства.

После завершения всех этапов работ территория получит наполнение для отдыха и занятий спортом. Для безопасности посетителей установят систему наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Проект также предусматривает создание комфортной среды для семейного отдыха. На территории появятся парковка, благоустроенная входная зона, садово-парковая мебель, детская и спортивная площадки, а также скейтпарк для любителей активного досуга.