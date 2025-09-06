Лесопарк «Стрелки» откроется после благоустройства в Орехово-Зуеве в октябре

Завершается первый этап благоустройства парковского лесопарка в Орехово-Зуеве. У обновленной зоны отдыха уже есть название — «Стрелки».

На стройплощадке работают 100 человек и 18 единиц техники. Площадь благоустраиваемой территории составит 60 гектаров.

Здесь обустроят дорожки протяженностью более 10 километров. Почти готова парковка для посетителей на 150 мест. Концепция благоустройства подразумевает экоподход: все дорожки выполнены из натуральных материалов.

У прудов обустроят восемь пирсов. Специалисты уже установили навесы с качелями и завершают установку спортивных и детских площадок.

«Детская площадка готова на 80%. Закатывается черновой слой резинки, установлено 95% детского оборудования, выполняется устройство пергол с качелями, выполнен комплекс канатный для детей, песочница для совсем маленьких посетителей», — прокомментировал начальник участка Алексей Жолобов.

Также здесь высадят около 300 кустов различных культур, в их числе сирень. Благоустройство проводят в рамках программы «Парки в лесу». Первых посетителей в лесопарке ждут уже 25 октября.