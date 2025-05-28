Лесопарк «Соколка» в Истре откроют осенью 2025 года

Зона отдыха рядом с микрорайоном Восточный будет полностью готова осенью 2025 года. Работы по благоустройству территории уже начались.

«Соколку» благоустраивают по региональной программе «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области. Общая площадь лесопарка составит 52 гектара. На данный момент прокладывают дорожно-тропиночную сеть, которая будет сделана из гранитного отсева, устанавливают подземную подводку для уличного освещения и монтируют павильоны, где будут кафе и пункты проката. А также работают над основанием для детских и игровых зон.

Кроме того, здесь будет лыжная трасса протяженностью более 1,5 километра, а также скамейки и камеры для видеонаблюдения, которые установили по программе «Безопасный регион».

Большим плюсом стало то, что при планировании лесопарка учитывался также особенный рельеф «Соколки», и благодаря этому благоустраивают территорию с минимальным вмешательством в природу.