Лесопарк «Соколка» в Истре благоустроят к 1 сентября

Благоустройство лесного массива, который жители Истры знают, как «Соколка» завершат к 1 сентября. Сейчас готовность объекта составляет почти 80%.

В лесопарке уже сделали тропинки и освещение, а сейчас работают над обустройством сцены и зон отдыха. Также специалисты возведут кафе и павильон проката спортивного инвентаря. Это будет еще одна современная и комфортная зона отдыха, как «Шишкин лес» в Павловской Слободе. Его признали одним из лучших в Московской области и уже отметили несколькими наградами, в том числе Всероссийского уровня.

Общая площадь благоустроенной «Соколки» составит 52 гектара. Там оборудуют тропинки протяженностью почти четыре километра, а зимняя трасса для катания на лыжах раскинется почти на два километра.

Отметим, что проект реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Парки в лесу».