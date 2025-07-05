Лесопарк «Соколка» благоустроят в Истре в 2025 году

В муниципальном округе Истра продолжается благоустройство нового лесопарка «Соколка», общая площадь которого составляет 52 гектара. Проект реализуется в рамках региональной программы «Парки в лесу».

Десятилетиями эта территория представляла собой обычный лес, захламленный валежником и сухостойными деревьями. Однако место пользовалось популярностью у жителей Истры — здесь гуляли летом и катались на лыжах зимой.

Сегодня «Соколка» превращается в комфортную зону для прогулок и активного отдыха. Уже идет обустройство пешеходных дорожек из гранитного отсева — их общая протяженность составит четыре километра.

Также появится лыжная трасса длиной 1,7 километра. Для обеспечения безопасности в лесопарке установят камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», пункты охраны и уличное освещение.

Кроме того, в «Соколке» монтируются детские и спортивные площадки, туалеты, павильон проката спортинвентаря, а также планируется открытие кафе.

Напомним, это не первый подобный проект в округе: ранее аналогичное преображение прошел лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе, который сегодня считается одним из лучших в Подмосковье и неоднократно отмечен профессиональными наградами.

Открытие лесопарка «Соколка» запланировано на сентябрь 2025 года.