Лесопарк «Соколиная гора» в Истре вошел в топ парков России

Лесопарк «Соколиная гора» в Истре завоевал призовое место в номинации «парк в лесу / лесопарк» III Всероссийской парковой премии «Парки России». Всего на конкурс подали 459 заявок в 32 номинациях.

Абсолютным лидером по числу заявок снова стала Московская область с рекордным показателем в 35 заявок, включая заявку от Истры.

Лесопарк благоустроили в 2025 году в рамках региональной программы «Парки в лесу» при поддержке губернатора. При его создании учитывались мнения и пожелания местных жителей.

Ранее награду всероссийского уровня получил другой истринский парк — «Шишкин Лес». В скором времени к ним может добавиться благоустраиваемая сейчас «Массовка» в Дедовске. Таким образом, Истра продолжает укреплять свои позиции как один из лидеров Подмосковья по созданию качественных общественных пространств.