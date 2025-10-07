Лесопарк «Соколиная гора» открыли в Истре

Более тысячи посетителей пришли посмотреть на новый благоустроенный лесопарк рядом с микрорайоном Восточный в Истре. На 52 гектарах земли появились детские игровые и спортивные площадки, павильоны для отдыха, зона для выгула собак.

Скоро в лесопарке заработает кафе, установят сцену для концертов и лавочки, посадят деревья. В парке сделали экотропинки. Их протяженность составляет более четырех километров. В «Соколиной горе» есть все необходимое: туалеты, баннеры с навигацией, освещение.

«Я живу в Малой Истре. Здесь для меня, как кусочек цивилизации. Парк, природа, елки, воздух. Еще будут всякие прокаты. Шикарно. Я каждый раз прихожу сюда и радуюсь», — рассказала местная жительница Наталья Ворожцова.

При создании этого проекта, который реализовался при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Парки в лесу», учитывались мнения и пожелания местных жителей.

«Прямо очарование. Я здесь родилась, 70 лет уже прожила. У нас кроме самолета вдоль речки не было трассы. Здесь теперь отлично», — поделилась местная жительница Любовь Волкова.

Для собравшихся на открытии парка подготовили насыщенную программу: экстремальные трюки на велосипедах, крио-шоу, массовый забег, историческую реконструкцию и концерт. Звездным гостем была певица Лада Дэнс. Она исполнила лучшие и известные композиции.