Лесопарк «Прибрежный» возле поселка Лечищево откроют 5 сентября
В субботу, 5 сентября, возле поселка Лечищево в муниципальном округе Истра откроют лесопарк «Прибрежный». Территория площадью 108 гектаров предназначена для прогулок, спорта и семейного отдыха, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Праздничная программа начнется в 12:00. Гостей ждут массовый забег, соревнования по стритболу и волейболу «Кубок лесопарка», брейк-данс, акробатическое велошоу и другие спортивные активности.
Также пройдет беспроигрышная лотерея, а специальным гостем станет чемпион России по ментализму с показательным выступлением.
Для детей подготовили квест «Карта сокровищ лесопарка Прибрежный». Перекусить посетители смогут в зоне фудкорта.
В лесопарке оборудовали инфраструктуру для комфортного отдыха: парковку, детские и спортивные площадки, зону выгула животных, пункт проката, беседки, ротонды и пространство с качелями.