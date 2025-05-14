Лесопарк «Орешник» в Ногинске защитят от колес автомобилей

Активные жители попросили главу Богородского округа поставить ограждения на въезде в лесопарк Орешник в Ногинске. Так природу и лыжную трассу хотят защитить от колес автомобилей.

Идею Игорь Сухин и его заместители поддержали. Поскольку уже не раз были случали, когда автомобили портили трассу.

Кроме этого, активисты просили убрать сухостой, окосить траву, сделать мостик через речку, установить навигацию, а в зимний период разметить лыжню.

«Мы, со своей стороны, постараемся этот объект внести в парковую зону для дальнейшего включения в план по благоустройству и созданию комфортного места для отдыха. Отрадно, что жители принимают участие в субботниках, в том числе организованных нашими депутатами, — отметил глава Богородского городского округа.

Итогами встречи стали следующие решения: будут выделены дробилки для измельчения сухих деревьев и веток в щепу; в летний период помогут и в покосе травы. Также будут приняты меры и по другим озвученным вопросам.